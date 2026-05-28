Ciencia

Política y emociones: un estudio encontró que el cuerpo siente distinto el enojo político

Investigadores mapearon cómo se sienten físicamente emociones políticas como enojo, ansiedad o esperanza

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Por Jailine González Gómez
Un estudio con casi 1.000 personas encontró que las emociones políticas generan sensaciones corporales distintas a las emociones cotidianas.
Un estudio con casi 1.000 personas encontró que las emociones políticas generan sensaciones corporales distintas a las emociones cotidianas. (Canva stock/Imagesbybarbara de Getty Images Signature/Chris6 de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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