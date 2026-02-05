Pizarra escolar de la era victoriana aparece enterrada en Londres con marcas de niños

Una excavación en Londres sacó a la luz una pizarra victoriana usada por niños y evidencias de una comunidad con escuela y asilo desde el siglo XVI.

Una pizarra reutilizable de la era victoriana, aún con letras grabadas por niños, apareció durante excavaciones arqueológicas en el este de Londres. El hallazgo ocurrió como parte de los preparativos para un proyecto inmobiliario y sorprendió a los investigadores por su vínculo directo con la infancia.

El Museo de Arqueología de Londres (MOLA), a cargo de las excavaciones, informó que, junto a la pizarra, también surgieron bolitas de gude y un lápiz. La institución indicó que no suele ser común encontrar objetos arqueológicos asociados de forma tan clara con niños. En este caso, los vestigios reflejan tanto actividades escolares como juegos.

La excavación abarcó restos de distintos periodos históricos. Los arqueólogos identificaron objetos que van desde la ocupación romana de Londres, entre los siglos I y V, hasta la época victoriana, entre 1837 y 1901. Entre los materiales aparecieron fragmentos de vidrio, cerámica y pipas de barro. Aún no existe una datación exacta de la pizarra ni claridad sobre el contenido de los trazos conservados.

Alex Blanks, integrante del MOLA, explicó que el equipo analizó con mayor detalle los registros hallados. Los investigadores esperan divulgar nuevos datos en el corto plazo, conforme avancen los estudios.

Un sitio con escuela y asilo

El terreno excavado se ubica en el este de Londres. En el lugar se construirá el SEGRO Park Wapping, un complejo industrial y logístico. Los trabajos arqueológicos sacaron a la luz los restos de una capilla, casas de caridad y un edificio escolar.

En ese espacio funcionó una escuela gratuita para niños en condición de pobreza durante el inicio de la era moderna, entre 1500 y 1800. El área también sirvió como residencia para adultos mayores de escasos recursos.

Los arqueólogos hallaron filas de casas adosadas y estructuras asociadas. Entre ellas figuraron fosas sépticas revestidas de ladrillo, rellenas con desechos de bares cercanos, además de pozos y sumideros.

Registros históricos mencionaron la escuela y los asilos por primera vez en 1598. El cronista John Stow los describió como instituciones destinadas a la educación de 60 niños pobres, con un maestro y un asistente, además de asilo para 14 adultos mayores. Ambos edificios surgieron en 1536 por iniciativa de Nicholas Gibson, entonces alguacil de la ciudad.

Tras la muerte de Gibson en 1553, su viuda, Dame Avice Knyvet, aportó más recursos económicos para sostener la escuela y el asilo. La escuela continuó en funcionamiento hasta la actualidad, aunque se trasladó al área suburbana de Upminster.

Vida cotidiana y diversidad social

Los estudios también revelaron que los primeros habitantes de las casas fueron en su mayoría mujeres mayores y viudas. Registros posteriores indicaron la llegada de hombres alrededor de 1720. Cada residente recibió un pequeño subsidio de seis chelines y ocho peniques, además de una habitación, un sótano y un pequeño jardín entregados de forma trimestral.

Entre los objetos encontrados destacó el sello de una botella de vino procedente de Château Margaux, una vinícola francesa de alto prestigio en la época. El hallazgo llamó la atención de los arqueólogos, ya que la zona se consideró durante siglos como superpoblada y peligrosa, con escasa presencia de personas de clases altas.

Blanks señaló que las excavaciones mostraron un microcosmos de una comunidad completa. Según la evidencia arqueológica, el área presentó una diversidad social mayor a la descrita por fuentes históricas tradicionales, las cuales tendían a ser parciales. Los datos sugieren que personas de distintos estratos convivieron en el lugar y accedieron a bienes que solían asociarse con sectores más acomodados.

