Pizarra escolar de la era victoriana aparece enterrada en Londres con marcas de niños

Arqueólogos hallaron una pizarra escolar, juguetes y restos de una escuela gratuita para niños pobres durante excavaciones en el este de Londres

Por O Globo / Brasil / GDA
Una excavación en Londres sacó a la luz una pizarra victoriana usada por niños y evidencias de una comunidad con escuela y asilo desde el siglo XVI.
Una excavación en Londres sacó a la luz una pizarra victoriana usada por niños y evidencias de una comunidad con escuela y asilo desde el siglo XVI. (Museo de Arqueología de Londres/MOLA)







