Pingüinos africanos desaparecen un 95% en solo ocho años por falta de alimento

Un estudio internacional reveló que el 95% de los pingüinos africanos de dos colonias murió en ocho años por escasez de alimento durante la muda

Por Europa Press
Investigadores vinculan la falta de sardinas con la caída del 95% en la población de pingüinos africanos entre 2004 y 2011 en Sudáfrica.
Investigadores vinculan la falta de sardinas con la caída del 95% en la población de pingüinos africanos entre 2004 y 2011 en Sudáfrica. (Canva /Canva)







