Ciencia

Piloto logra aterrizar un avión sobre un tren en movimiento a 120 km/h y despega segundos después: vea el video

La arriesgada maniobra se realizó en Turquía con un tren a máxima velocidad y un avión que aterrizó sin visibilidad directa

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Por O Globo / Brasil / GDA
Dario Costa aterrizó un avión sobre un tren en marcha y despegó segundos después en una operación sin precedentes.
Dario Costa aterrizó un avión sobre un tren en marcha y despegó segundos después en una operación sin precedentes. (Red Bull/Red Bull)







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O Globo

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