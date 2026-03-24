Piloto logra aterrizar un avión sobre un tren en movimiento a 120 km/h y despega segundos después: vea el video

Dario Costa aterrizó un avión sobre un tren en marcha y despegó segundos después en una operación sin precedentes.

Un piloto italiano ejecutó una maniobra inédita en la aviación al aterrizar un avión sobre un tren de carga en movimiento. El hecho ocurrió el 15 de febrero en Afyonkarahisar, Turquía. Segundos después, la aeronave despegó en ascenso vertical.

El protagonista fue Dario Costa, quien pilotó un modelo Zivko Edge 540. El tren avanzaba a una velocidad de 120 km/h. La aeronave logró posarse sobre uno de los contenedores antes de retomar el vuelo.

La maniobra implicó un alto nivel de riesgo. Cuando el avión se ubicó a unos 200 metros del objetivo, el piloto perdió la visibilidad directa de la superficie de aterrizaje por el ángulo de descenso. En ese momento, Costa continuó el procedimiento sin referencia visual clara.

El piloto alineó la aeronave con la cubierta del último contenedor del tren. Luego ejecutó el aterrizaje con precisión milimétrica. Todo ocurrió en una plataforma estrecha y en constante movimiento.

El proyecto contó con el respaldo de Red Bull. La operación exigió sincronización exacta entre el tren y el avión. Mientras el tren mantuvo los 120 km/h, Costa redujo la velocidad del avión a 87 km/h. Además, enfrentó turbulencias y realizó ajustes constantes para mantener estabilidad.

Afyonkarahisar fue seleccionada por sus condiciones. La zona ofreció infraestructura ferroviaria adecuada, geografía favorable y un entorno controlado para la operación.

Un reto técnico y humano

Aterrizar sobre una plataforma móvil representó un avance en aerodinámica y coordinación de vuelo. La ejecución a máxima velocidad del tren evidenció el nivel de planificación requerido.

Costa inició su preparación a inicios de 2024. Equipos de ingeniería desarrollaron simulaciones. También realizaron pruebas controladas en Austria, en el Centro de Desempeño de Atletas de Red Bull. El piloto entrenó su enfoque y capacidad de reacción.

El mayor desafío fue aprender a aterrizar sin visibilidad directa. El piloto explicó que dependió de habilidades cognitivas y control de vuelo.

Las simulaciones resultaron clave. Los ensayos reales sobre un tren en movimiento no eran viables. Por esa razón, las pruebas en tierra permitieron replicar las condiciones. El momento más crítico fue la alineación entre avión y tren.

Trayectoria del piloto

Costa ya contaba con experiencia en maniobras extremas. En setiembre de 2021, voló a través de dos túneles carreteros cerca de Estambul. Recorrió un total de 1.730 metros.

Tras ese reto, buscó un nuevo desafío. La idea surgió al observar un tren de pasajeros en el noreste de Turquía. Desde ese momento, analizó opciones de aterrizaje no convencional.

El piloto consideró que esta maniobra elevó los límites de la aviación. También destacó la coordinación del equipo y la precisión lograda en la ejecución.

El resultado marcó la primera interacción exitosa entre un avión y un tren en movimiento. El hecho unió dos medios de transporte en una operación sin precedentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.