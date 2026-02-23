Ciencia

Pez sorprende a la ciencia: estudio revela inteligencia similar a la de mamíferos

Investigación publicada en 2025 evidenció que el bodión-limpiador utilizó espejos para identificar marcas y objetos externos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos japoneses detectaron conductas de autoconciencia en un pez social tras innovador experimento con espejos.
Científicos japoneses detectaron conductas de autoconciencia en un pez social tras innovador experimento con espejos. (Universidade Metropolitana de Osaka/Taiga Kobayashi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPezJapón
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.