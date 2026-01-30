Ciencia

Pez marino de 1,4 metros muere tras ser sacado de un acuario en Florida y dos hombres enfrentan cargos

Cámaras captaron el ingreso nocturno de los sospechosos al acuario en Marathon y la manipulación ilegal del pez, protegido por normas estatales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cámaras captaron el ingreso nocturno de los sospechosos al acuario en Marathon y la manipulación ilegal del pez, protegido por normas estatales.
Cámaras captaron el ingreso nocturno de los sospechosos al acuario en Marathon y la manipulación ilegal del pez, protegido por normas estatales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTarpónEstados UnidosFlorida
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.