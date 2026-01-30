Pez marino de 1,4 metros muere tras ser sacado de un acuario en Florida y dos hombres enfrentan cargos

Cámaras captaron el ingreso nocturno de los sospechosos al acuario en Marathon y la manipulación ilegal del pez, protegido por normas estatales.

Un pez tarpón de aproximadamente 1,4 metros murió luego de que dos hombres lo sacaran del agua durante la madrugada en el Aquarium Encounters of Florida Keys, ubicado en Marathon, Florida. El hecho ocurrió pese a que la legislación estatal prohíbe retirar de la superficie a ejemplares de gran tamaño.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MCSO), Derrick Lee Vivian, de 25 años, y Christopher Jeffrey Smith, de 20, ingresaron de forma ilegal al recinto y capturaron el pez en una laguna privada, que forma parte del hábitat del animal. Ambos enfrentan cargos por hurto calificado y por retirar de la superficie un tarpón de más de 40 pulgadas, una práctica prohibida en Florida.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de los sospechosos cerca de las 2:50 a. m. del 25 de mayo, varias horas después del cierre del acuario. Las imágenes muestran cómo los hombres sacaron al pez del agua y lo mantuvieron fuera durante unos cinco minutos para tomarse fotografías.

El pez fue devuelto a la laguna. Sin embargo, personal del acuario lo encontró muerto poco tiempo después, según el informe de las autoridades.

Normativa ambiental y riesgos para la especie

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) establece que los tarpones que superan las 40 pulgadas deben permanecer en el agua, salvo casos específicos relacionados con la certificación de récords y con el uso de etiquetas autorizadas.

La FWC recomendó mantener al pez, en especial las branquias, sumergido el mayor tiempo posible y dentro de condiciones seguras. Esta medida reduce el estrés y aumenta las probabilidades de supervivencia.

Este pez representa un ícono de la pesca deportiva de agua salada en Florida. La comisión advirtió que el estrés generado durante la captura puede afectar gravemente al animal. También existe riesgo de depredación por tiburones mientras el pez se recoge. En esas situaciones, la recomendación consiste en acercarlo con rapidez y cortar la línea lo más cerca posible del anzuelo.

Cámaras captaron el ingreso nocturno de los sospechosos al acuario en Marathon y la manipulación ilegal del pez, protegido por normas estatales. (Polícia de Monroe/Cortesía)

Detenciones y antecedentes

Vivian fue detenido el 8 de noviembre de 2025. Smith quedó fichado en una cárcel del condado este miércoles 28, según confirmó el MCSO. Para personas sin antecedentes penales, la sanción puede alcanzar hasta 60 días de prisión y una multa de hasta $500.

Las autoridades también informaron que, en 2024, Smith recibió una infracción por posesión de un robalo fuera de temporada y por debajo del tamaño permitido. En ese caso, agentes detuvieron un sedán Nissan en Marathon por una sospecha de película oscura ilegal en los vidrios. Durante la revisión, hallaron un robalo dentro de un balde.

La pesca del robalo permanece regulada en Florida desde la década de 1950. La normativa incluye periodos de veda y un límite de un pez por persona al día, de acuerdo con la FWC.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.