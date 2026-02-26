Ciencia

Perros en casa sí influyen en el aire que usted respira: estudio detecta aumento de partículas y microbios

Un estudio de la EPFL en Suiza revela que los perros liberan partículas y microorganismos en interiores y modifican la calidad del aire

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos suizos midieron emisiones de partículas, microbios, CO2 y amoniaco asociadas a la actividad de perros en interiores.
Científicos suizos midieron emisiones de partículas, microbios, CO2 y amoniaco asociadas a la actividad de perros en interiores. (Canva/Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCperrosaire
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.