¿Para qué sirve tomar un shot de jengibre con cúrcuma y limón en ayunas? Beneficios, riesgos y cómo prepararlo

El jengibre aporta propiedades antiinflamatorias y digestivas, pero requiere precaución en ciertos pacientes.

El consumo de un shot de jengibre con cúrcuma y limón en ayunas ganó popularidad por sus posibles efectos sobre el sistema inmune, la digestión y el control del peso. Especialistas en nutrición indican que no se trata de una moda pasajera. Señalan que su uso cobra relevancia en épocas frías, cuando aumentan los virus respiratorios.

Diversas investigaciones documentaron propiedades del jengibre que respaldan su consumo en cantidades moderadas.

1. Apoyo en náuseas y vómitos

La Academia Americana de Obstetricia y Ginecología consideró el jengibre como un remedio no farmacéutico aceptable para personas con náuseas y vómitos. Un estudio sobre embarazo y quimioterapia respaldó esa conclusión.

2. Contribución al control del peso

Una publicación en Critical Reviews in Food Science and Nutrition indicó que el consumo regular de bebidas de jengibre redujo el peso corporal y la relación cintura-cadera. Ese indicador se asocia con grasa abdominal.

En 2020, un informe determinó que el agua de jengibre redujo el aumento de peso corporal y mejoró el gasto energético. Los resultados se calificaron como preliminares.

3. Protección ante cuadros gripales

Especialistas explicaron que compuestos como el gingerol y el zingibereno actúan como inhibidores virales y tienen efecto antiinflamatorio. Estos compuestos ayudan a atenuar la respuesta inflamatoria del organismo. También reducen la tos y favorecen la respiración.

4. Refuerzo del sistema inmunológico

El Cleveland Clinic informó que el jengibre posee propiedades antiinflamatorias, antibióticas, antivirales y antibacterianas. Estas características estimulan el sistema inmunológico.

La combinación con limón o naranja aumenta el aporte de vitamina C. Esa vitamina participa en la respuesta defensiva del organismo.

Además, profesionales en nutrición señalaron que el jengibre alivia dolores musculares y articulares. Este efecto beneficia a personas con trastornos autoinmunitarios.

5. Mejora de la digestión

El Hospital Johns Hopkins detalló que el gingerol, principal compuesto bioactivo, favorece la digestión y reduce la constipación.

La institución médica de Cleveland indicó que ciertas enzimas presentes en el jengibre disminuyen la hinchazón. También alivian estreñimiento, náuseas y síntomas del síndrome de colon irritable.

Contraindicaciones y advertencias

El consumo de hasta 4 gramos de jengibre se considera seguro en la mayoría de las personas. El portal Medical News Today advirtió que dosis mayores pueden provocar problemas como sangrado.

Especialistas alertaron sobre el riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados. Personas con hipertensión y mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes de ingerirlo. Se advirtió sobre posibles efectos no deseados en la salud materno-fetal.

Profesionales insistieron en que el jengibre no sustituye tratamientos médicos convencionales. Su uso funciona como complemento para aliviar síntomas.

¿Cómo preparar un shot de jengibre?

Ingredientes

Un trozo grande de jengibre

Una manzana

Ralladura y jugo de un limón

Preparación

Pique el jengibre y la manzana en trozos pequeños. No es necesario pelarlos. Coloque ambos en la licuadora. Añada la ralladura y el jugo de limón.

Procese hasta obtener una mezcla espesa. Agregue un poco de agua si lo requiere.

Cuele la preparación con un colador o paño limpio. Exprima el líquido en un vaso o frasco limpio.

Consuma de inmediato. También puede guardarlo en refrigeración hasta por 5 días.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.