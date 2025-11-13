¿Para qué sirve la franja de las toallas de baño? La razón no es estética

Las toallas con franjas tejidas duran más, resisten mejor los lavados y evitan que los bordes se deformen o deshilachen.

Muchas toallas incluyen una banda tejida que suele pasar desapercibida. Sin embargo, esa franja cumple una función clave que mejora la durabilidad del producto.

Una franja con textura distinta aparece en gran parte de las toallas de baño. Aunque parece decorativa o diseñada para distinguir zonas de uso, en realidad se trata de un componente técnico que influye en la resistencia y calidad del tejido.

Este detalle está presente en modelos para el hogar, hoteles o gimnasios. Su objetivo no es señalar el lado del cuerpo o del rostro, sino evitar que la toalla se deforme o se desgaste prematuramente. Comprender su utilidad puede ayudar a conservar mejor estos textiles y a elegir con más criterio al comprar nuevos.

Qué es la franja tejida de las toallas

Esta banda suele ubicarse en los extremos de la toalla. Tiene una textura más compacta y lisa, y presenta patrones geométricos o repetitivos. A diferencia del resto del tejido, que se compone de bucles absorbentes, esta sección se fabrica con un tejido más denso creado mediante un telar específico.

Esa diferencia le da una rigidez mayor en comparación con el cuerpo de la toalla, lo cual es clave para el propósito que cumple.

Para qué sirve esta franja

La franja tejida refuerza la estructura de la toalla. Evita que los bordes se enrollen, se estiren o se deshilachen con los lavados frecuentes. Además, impide deformaciones cuando se cuelga, se introduce en la lavadora o se manipula con fuerza.

Gracias a ese refuerzo, la toalla mantiene su forma original. El borde no se retuerce, ni se encoge de manera desigual. Incluso tras múltiples ciclos de lavado, el tejido se conserva uniforme y estable.

La franja actúa como una defensa contra el deterioro en las zonas más vulnerables. Por ello, muchas toallas, incluso las de gama alta, incorporan este elemento, ya que prolonga la vida útil del producto y mejora su desempeño ante el uso diario.

