¿Para qué sirve la franja de las toallas de baño? La razón no es estética

La franja en los extremos de las toallas tiene una función técnica: refuerza el tejido para evitar deformaciones y prolongar su vida útil

Por Europa Press
Las toallas con franjas tejidas duran más, resisten mejor los lavados y evitan que los bordes se deformen o deshilachen.
Las toallas con franjas tejidas duran más, resisten mejor los lavados y evitan que los bordes se deformen o deshilachen.







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

