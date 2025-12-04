Ciencia

Paciente con VIH se cura de forma inesperada tras recibir terapia con células madre

Un estudio publicado el Día Mundial de la Lucha contra el Sida reveló un caso que sorprendió a la ciencia

Por O Globo / Brasil / GDA
Un paciente alemán se convirtió en el séptimo del mundo en curarse del VIH tras un trasplante de células madre.
Un paciente alemán se convirtió en el séptimo del mundo en curarse del VIH tras un trasplante de células madre. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

