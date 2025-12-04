Paciente con VIH se cura de forma inesperada tras recibir terapia con células madre

Un paciente alemán se convirtió en el séptimo del mundo en curarse del VIH tras un trasplante de células madre.

Un paciente de 60 años, residente en Berlín, superó el VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratar una leucemia. Lo inesperado del caso es que la cura del virus ocurrió a pesar de que el donante no tenía la composición genética que antes se consideraba esencial para bloquear al VIH.

El caso, nombrado como “B2” por los investigadores, se convirtió en el séptimo del mundo en mostrar la eliminación completa del VIH en una persona después de un tratamiento oncológico. La información fue publicada en la revista Nature este lunes 2 de diciembre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

El paciente vivía con VIH desde 2009 y recibió el trasplante en 2015, como parte de su tratamiento contra una leucemia mieloide aguda. Desde hace seis años no toma antirretrovirales y los exámenes médicos no han detectado ninguna partícula del virus en su organismo.

Una terapia que apunta al futuro

Hasta ahora, los pocos casos de cura se habían registrado cuando el donante del trasplante poseía una doble copia de una rara mutación genética conocida como CCR5 Δ32, que impide al virus acceder a las células. En el caso B2, tanto el donante como el receptor tenían una única copia de la mutación, combinación que se creía insuficiente para bloquear el VIH. Sin embargo, el virus desapareció.

La cura fue un efecto secundario del tratamiento contra el cáncer y no una estrategia directa contra el VIH. Esta situación sugiere que los trasplantes de células madre, aun sin la doble mutación CCR5 Δ32, podrían jugar un papel clave en futuras terapias para eliminar el virus.

Cura aún limitada por el costo y el riesgo

El primer caso similar ocurrió en 2008, cuando Timothy Ray Brown, conocido como el “paciente de Berlín”, también superó el VIH después de recibir un trasplante con células madre para tratar una leucemia. Desde entonces, se han documentado seis casos adicionales, incluido el de B2.

Los trasplantes de células madre son procedimientos de alto riesgo, asociados a efectos secundarios severos, alta mortalidad y costos muy elevados. Además, encontrar un donante compatible con las características genéticas necesarias es complejo y requiere de registros internacionales amplios e integrados.

Por esa razón, los antirretrovirales continúan siendo la opción más segura y eficaz para quienes viven con VIH.

Nuevas pistas para la ciencia

Aunque estos casos siguen siendo excepcionales, los científicos consideran que cada cura documentada aporta una pieza clave para entender cómo eliminar el VIH del cuerpo humano. Este nuevo estudio sugiere que las combinaciones genéticas entre donante y receptor podrían ser más variadas de lo que se pensaba.

El caso B2 amplía las posibilidades de que, en el futuro, esta estrategia se utilice con mayor frecuencia, siempre y cuando se logren mejoras en la seguridad y accesibilidad del procedimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.