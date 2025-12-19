Ciencia

Osa polar adopta a una cría huérfana durante migración anual en Canadá y sorprende a científicos

Un comportamiento poco común quedó registrado en Churchill, conocida como la capital mundial del oso polar, durante el desplazamiento estacional en la bahía de Hudson

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Esta fotografía, publicada por Polar Bears International el 17 de diciembre de 2025, muestra a una osa polar salvaje y sus dos cachorros, uno de los cuales adoptó, en la bahía de Hudson, en Churchill, Manitoba (Canadá), el 11 de noviembre de 2025.
Esta fotografía, publicada por Polar Bears International el 17 de diciembre de 2025, muestra a una osa polar salvaje y sus dos cachorros, uno de los cuales adoptó, en la bahía de Hudson, en Churchill, Manitoba (Canadá), el 11 de noviembre de 2025. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCanadáosos polaresoso polar
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.