Orión: así será la vida a bordo de la nave que llevará humanos de regreso a la Luna en 2026

Cuatro astronautas viajarán 1,1 millones de kilómetros en la misión Artemis II con rutinas estrictas de comida, sueño y ejercicio

Por Europa Press
La nave Orión pondrá a prueba sus sistemas con tripulación durante diez días en órbita lunar en marzo de 2026.
La nave Orión pondrá a prueba sus sistemas con tripulación durante diez días en órbita lunar en marzo de 2026. (NASA/NASA)







