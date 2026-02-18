Orión: así será la vida a bordo de la nave que llevará humanos de regreso a la Luna en 2026

La nave Orión pondrá a prueba sus sistemas con tripulación durante diez días en órbita lunar en marzo de 2026.

El ser humano volverá a la Luna tras más de 50 años. La misión Artemis II despegará en marzo de 2026 y enviará a cuatro astronautas en un viaje de 1,1 millones de kilómetros alrededor del satélite natural.

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Ellos viajarán durante diez días en la nave espacial Orión, que funcionará como su hogar y centro de trabajo en el espacio profundo.

Un módulo con espacio similar a dos minivans

Los astronautas vivirán en el módulo de tripulación, mientras el módulo de servicio suministrará agua potable, nitrógeno y oxígeno. Estos recursos resultan esenciales para mantener la vida a bordo.

La cabina tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos. Ese espacio equivale al interior de dos minivans. La Orión ofrece casi un 60% más de espacio que el módulo de mando del programa Apolo, que disponía de 5,95 metros cúbicos.

Tras el lanzamiento en el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), la tripulación guardará los reposapiés de los asientos del comandante y el piloto. Esa acción permitirá mayor movilidad durante el vuelo.

Artemis II marcará la primera vez que astronautas volarán en la Orión. La misión verificará en el espacio los sistemas de soporte vital. La tripulación aportará información clave para futuras misiones del programa.

Menú fijo y horarios definidos para comer

El equipo del Laboratorio de Sistemas de Alimentos Espaciales del Centro Espacial Johnson trabajó con los astronautas para definir el menú antes del despegue.

A diferencia de la Estación Espacial Internacional, la tripulación tendrá un menú fijo basado en preferencias personales y necesidades nutricionales. La nave cuenta con dispensador de agua y calentador para rehidratar y calentar alimentos.

Los astronautas tendrán horarios establecidos para cada comida. Esa rutina permitirá mantener energía durante la misión.

30 minutos diarios de ejercicio en microgravedad

Cada astronauta realizará 30 minutos diarios de ejercicio. Esta práctica reduce la pérdida muscular y ósea provocada por la falta de gravedad.

La Orión incorpora un volante de inercia instalado bajo la escotilla lateral. El dispositivo funciona con cables y permite ejercicios aeróbicos y de resistencia, como remo, sentadillas y peso muerto.

El sistema opera como un yoyó. Devuelve una carga equivalente a la aplicada por el astronauta, con un máximo cercano a 180 kilos.

El equipo pesa 13,6 kilos y tiene un tamaño similar al de una maleta de mano. En la Estación Espacial Internacional, las máquinas de ejercicio superan los 1.800 kilos y ocupan 24 metros cúbicos.

Zona de higiene con puertas y sistema de residuos

La nave dispone de una zona de higiene con puertas para privacidad. Incluye inodoro y espacio para artículos personales.

Los kits de aseo contienen cepillo de dientes, pasta dental, jabón y artículos de afeitado. En el espacio no es posible ducharse. Los astronautas utilizan jabón líquido, agua y champú sin enjuague.

El inodoro corresponde al Sistema Universal de Gestión de Residuos. Este sistema separa orina y heces. La orina se ventila al exterior. Las heces se almacenan en un contenedor para su eliminación al regreso.

Cada bolsa de contingencia puede contener cerca de un litro de orina. Existen dos estilos adaptados para hombres y mujeres. En caso de fallo del sistema principal, la tripulación podrá usar estos orinales plegables.

Kit médico y comunicación constante con la Tierra

La Orión llevará un kit médico con artículos de primeros auxilios y herramientas de diagnóstico. Incluye estetoscopio y electrocardiograma. Estos equipos permitirán enviar datos a médicos en tierra.

La tripulación sostendrá conferencias médicas privadas con cirujanos de vuelo en el control de misión. Estas sesiones abordarán salud y bienestar.

Cada día incluirá ocho horas de sueño. Los astronautas fijarán sacos de dormir a las paredes de la nave.

Para comunicarse, usarán micrófono de mano, altavoz o auriculares. También dispondrán de tablets y computadoras portátiles para revisar procedimientos y acceder a entretenimiento descargado antes del lanzamiento.

Paso clave hacia el regreso a la superficie lunar

Artemis II confirmará el funcionamiento de todos los sistemas de la Orión con tripulación a bordo en el entorno del espacio profundo.

La misión abrirá el camino para futuras expediciones a la superficie lunar. También establecerá bases para ciencia y exploración a largo plazo e impulsará a la llamada Generación Artemis.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.