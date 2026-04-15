Ciencia

Orina espumosa: señales de alerta que usted no debe ignorar sobre la salud renal

La orina espumosa puede ser normal o una señal de problemas renales. Conozca sus causas, riesgos y cuándo debe consultar a un médico

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Por Silvia Ureña Corrales
La orina espumosa frecuente puede indicar proteinuria o infecciones. Identificar sus causas permite prevenir complicaciones.
La orina espumosa frecuente puede indicar proteinuria o infecciones. Identificar sus causas permite prevenir complicaciones. (Canva stock /Africa images / RyanKing999)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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