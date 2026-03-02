Ordenar mientras realiza tareas: lo que la psicología sugiere sobre este hábito diario

La ciencia asocia el orden al hacer otras tareas con concentración, estrés y responsabilidad, pero no define la personalidad.

Mantener el orden mientras se realiza cualquier actividad diaria, ya sea trabajar, estudiar o hacer oficios del hogar, es un hábito frecuente en muchas personas. Algunas prefieren avanzar en sus tareas y organizar al mismo tiempo en lugar de dejar todo para el final.

Aunque para muchos se trata de una simple preferencia, distintos estudios en psicología han analizado cómo el orden ambiental se relaciona con la concentración, el estrés y ciertos rasgos de personalidad. Sin embargo, los expertos advierten que esta conducta no define por sí sola el perfil psicológico de alguien.

El orden y la carga mental

Uno de los trabajos citados en este campo es Interactions of Top-Down and Bottom-Up Mechanisms in Human Visual Cortex, publicado en 2011 por Sabine Kastner y Stephanie McMains en Journal of Neuroscience.

La investigación demostró que cuando el entorno visual se satura de estímulos irrelevantes, el cerebro invierte más recursos atencionales para filtrar información. En la práctica, los espacios desordenados dificultan la concentración y aumentan la sensación de sobrecarga mental.

Bajo esta lógica, mantener la cocina organizada mientras se cocina facilita que la tarea se perciba como más fluida y manejable.

Orden doméstico y estrés fisiológico

Otro estudio relevante es Life at Home in the Twenty-First Century: 32 Families Open Their Doors publicado en 2017 por el Center on Everyday Lives of Families de la Universidad de California en Los Ángeles.

La investigación determinó que las personas que describían su hogar como desordenado presentaban niveles más altos de cortisol durante el día. El cortisol es la hormona asociada al estrés.

El hallazgo respalda la idea de que el orden en espacios cotidianos como la cocina puede vincularse con una menor carga de estrés en algunas personas.

Rasgos de personalidad y preferencia por el orden

El metaanálisis The Big Five personality dimensions and job performance: a meta-analysis publicado en 1991 por Murray R. Barrick y Michael K. Mount en Personnel Psychology indicó que las personas con alta responsabilidad tienden a planificar más, evitar la procrastinación y mantener mayor organización en sus tareas.

Esto sugiere que quienes limpian mientras cocinan podrían puntuar más alto en este rasgo en promedio. Sin embargo, el comportamiento aislado no permite establecer un diagnóstico individual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.