Olor a moho en los armarios: aprenda a eliminarlo utilizando métodos naturales y sin productos artificiales

La humedad en armarios daña la ropa. Métodos naturales como arroz, café y vinagre ayudan a eliminar el mal olor.

El olor a humedad en los armarios no solo resulta incómodo. También se adhiere a la ropa y afecta su conservación con el paso del tiempo. Cuando la humedad permanece en espacios cerrados, las fibras textiles se deterioran con mayor rapidez.

Muchas personas recurren a ambientadores comerciales para disimular el mal olor. Estos productos cubren el aroma con fragancias intensas. No actúan sobre la causa del problema. Por eso, el olor reaparece.

Según el sitio especializado The Spruce, la acumulación de humedad en lugares con poca ventilación crea un entorno propicio para el moho. Esta condición compromete de forma directa el estado de las prendas almacenadas.

Alternativas ecológicas para eliminar la humedad

Para resolver la situación, The Spruce recomienda optar por alternativas naturales que eliminen la humedad desde su origen. Estas opciones ayudan a mantener un ambiente seco y saludable dentro del armario.

El primer paso es garantizar una ventilación adecuada. Se debe vaciar el armario y mantener las puertas abiertas durante varias horas. Esta acción permite la circulación del aire y renueva el ambiente interior. Así se reduce la concentración de humedad acumulada.

Si el olor persiste en las superficies internas, se puede aplicar una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua. El vinagre posee propiedades antifúngicas. Limpiar paredes y estantes con esta mezcla contribuye a eliminar posibles esporas de moho. Después de la limpieza, es indispensable dejar secar por completo antes de colocar la ropa.

Cómo mantener el armario libre de malos olores

El mantenimiento resulta clave para evitar que la humedad regrese. Colocar recipientes con arroz seco dentro del armario ayuda a absorber la condensación ambiental. Este grano actúa como absorbente natural.

Para neutralizar olores persistentes, también se pueden usar granos de café. Su capacidad de absorción favorece un ambiente más neutro en espacios cerrados.

Como complemento, las bolsitas de tela con lavanda, romero o pétalos secos aportan una fragancia suave y constante. Estas plantas no solo aromatizan. También funcionan como repelentes naturales de polillas y protegen la integridad de los tejidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.