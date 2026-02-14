Ciencia

Olimpiadas microbianas: atletas unicelulares superpoderosos

Corren, saltan, giran, disparan. Conozca a los organismos para los que la destreza física es más que un deporte: es una cuestión de vida o muerte.

Por Amber Danc/Knowable en Español
Las esporas del parásito Anncaliia algerae (micrografía, izquierda) poseen un tubo similar a un arpón enrollado en su interior (diagrama, derecha). Cuando llega el momento adecuado, la espora despliega el tubo para penetrar en un huésped.
Las esporas del parásito Anncaliia algerae (micrografía, izquierda) poseen un tubo similar a un arpón enrollado en su interior (diagrama, derecha). Cuando llega el momento adecuado, la espora despliega el tubo para penetrar en un huésped. (R. CHANG ET AL / ELIFE 2024/R. CHANG ET AL / ELIFE 2024)







Knowable en Español

