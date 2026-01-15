Ciencia

Nuevo método permite imprimir estructuras 3D dentro de células vivas sin dañarlas

Un nuevo método permite imprimir estructuras 3D dentro de células vivas sin dañarlas. La técnica abre oportunidades inéditas para la bioingeniería y la investigación celular

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos desarrollaron una técnica que imprime objetos 3D dentro de células vivas y amplía el estudio del comportamiento celular.
Científicos desarrollaron una técnica que imprime objetos 3D dentro de células vivas y amplía el estudio del comportamiento celular. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUC3Dcélulas vivasbioingeniería
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.