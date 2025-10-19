Nuevo método matemático baja al Everest del primer lugar entre las montañas más imponentes

Nueva fórmula redefine qué montaña es la más imponente y el Everest cae al lugar 46 del ranking visual global.

Un nuevo cálculo cambió la manera de clasificar las montañas. Aunque el Everest se considera la montaña más alta del mundo por su altitud de 8.849 metros sobre el nivel del mar, ahora ocupa el puesto 46 en una lista que mide la saliencia visual, no solo altura.

Desde tiempos antiguos, diversas civilizaciones observaron las montañas como elementos sagrados o mitológicos. El interés por calcular su altura surgió hace milenios. Dicearco, Eratóstenes y Xenágoras realizaron las primeras mediciones científicas conocidas, según la Sociedad de Historia de la Ciencia.

La forma más común de medición ha sido la elevación respecto al nivel del mar, utilizada por escolares, enciclopedias, medios y programas de entretenimiento. Esta ha dado fama a montañas como el Everest, el Aconcagua o el Mont Blanc.

Sin embargo, este enfoque no refleja cuán imponente parece una montaña desde el punto de vista visual o físico. En respuesta, surgió un nuevo concepto: el jut, una fórmula matemática que mide la saliencia de una montaña.

Qué es el jut y por qué cambia la forma de ver las montañas

El jut combina dos elementos: la altura desde la base hasta el pico y la inclinación del terreno. La fórmula busca determinar cuán abruptamente una montaña se eleva, y se expresa así:

Q = h x (sen θ)

El jut se basa en principios de la trigonometría para encontrar el punto desde el cual una montaña se ve más impresionante. Así, no importa solo la altitud total, sino cómo se eleva el terreno desde el punto donde el observador la ve.

Por ejemplo, el Pico das Agulhas Negras, en Brasil, tiene una altitud de 2.791 metros, pero su jut es de apenas 490 metros.

Este método fue creado por Kai Xu, un estudiante de Yale, en 2022. Inspirado por montañas de California que le impactaron durante la infancia, buscó una forma matemática de expresar la magnitud visual de estas formaciones.

Las montañas con mayor jut del mundo

Aplicando esta fórmula, los resultados son diferentes. Aunque el Everest sigue siendo el más alto del planeta con 8.848 metros de altitud, su jut es de 2.221 metros, lo que lo ubica en el puesto 46 del nuevo ranking.

La montaña con mayor jut del mundo es el Annapurna Fang, en Nepal. Posee una altitud de 7.647 metros, pero su jut alcanza los 3.412 metros, según este nuevo enfoque.

La segunda montaña con mayor jut fuera del Himalaya es el Monte Denali, en Alaska. Este pico, el más alto de América del Norte con 5.934 metros de altitud, presenta un jut de 2.576 metros.

El origen de la fascinación por medir montañas

Desde hace siglos, la humanidad ha intentado entender y clasificar las montañas. Albiruni, matemático persa del siglo XI, incorporó la trigonometría para mejorar los cálculos de altitud.

En el siglo XIX, exploradores británicos realizaron extensas mediciones del Himalaya con instrumentos de precisión como el teodolito. De esa misión nació el nombre del Everest, en honor al geógrafo George Everest.

Ahora, con herramientas digitales y nuevas fórmulas como el jut, se abren puertas para repensar la forma en que se mide la imponencia de estos colosos naturales. El jut no elimina la altitud como criterio, pero la complementa con una perspectiva más visual, más humana y, en muchos casos, más espectacular.

Las 5 montañas con mayor saliente:

Colmillo del Annapurna

Nanga Parbat

Machhāpuchchhre

Dhaulagiri

Annapurna I

Esta y mucha más información se puede encontrar en el sitio web creado por Xu para dar a conocer la nueva métrica: https://peakjut.com/.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.