Nuevo método matemático baja al Everest del primer lugar entre las montañas más imponentes

Una nueva fórmula matemática mide la imponencia visual de las montañas y reordena el ranking mundial: el Everest ya no ocupa el primer lugar

Por O Globo / Brasil / GDA
Nueva fórmula redefine qué montaña es la más imponente y el Everest cae al lugar 46 del ranking visual global.
Nueva fórmula redefine qué montaña es la más imponente y el Everest cae al lugar 46 del ranking visual global. (Canva /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

