Ciencia

Nuevo implante inyectable desarrollado en estudio científico apunta a facilitar la reconstrucción mamaria tras mastectomía

Investigadores desarrollan una pasta inyectable que busca restaurar el volumen mamario y reducir tiempos de recuperación en pacientes con cáncer de mama

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio científico presenta un implante inyectable que podría cambiar la reconstrucción mamaria al disminuir invasividad y complicaciones tras cirugías por cáncer.
Un estudio científico presenta un implante inyectable que podría cambiar la reconstrucción mamaria al disminuir invasividad y complicaciones tras cirugías por cáncer.







