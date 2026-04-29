Ciencia

Nuevo fósil de un dinosaurio carnívoro revela cómo era el cráneo de uno de los grandes depredadores del Cretácico

Dos fósiles hallados en Tailandia permitieron reconstruir parte del neurocráneo de este dinosaurio

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El hallazgo de dos neurocráneos permitió reconstruir parte del cráneo de Siamraptor, un gran depredador del Cretácico.
El hallazgo de dos neurocráneos permitió reconstruir parte del cráneo de Siamraptor, un gran depredador del Cretácico. (Hattori et al./CC-BY 4.0)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfósilfósilesdinosauriosCretácico
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.