Nueva variante de covid-19 BA.3.2 se expande en el mundo: esto se sabe sobre su riesgo y alcance

BA.3.2 se expande en varios países. Aunque evade anticuerpos, no hay evidencia de mayor gravedad ni aumento de muertes.

Una nueva variante del SARS-CoV-2, denominada BA.3.2, ya se detectó en al menos 23 países y genera atención por su capacidad de mayor escape inmunológico. A pesar de esto, organismos internacionales indican que no existen pruebas de que cause una enfermedad más grave ni que reduzca de forma significativa la protección contra cuadros severos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, aunque la variante muestra una evasión relevante de anticuerpos, no hay evidencia de un incremento en hospitalizaciones, ingresos a UCI o muertes asociadas a esta cepa.

Detección y expansión global

La BA.3.2 se identificó por primera vez en noviembre de 2024 en Sudáfrica, en un niño de 5 años. Luego apareció en países como Mozambique, Alemania y Países Bajos.

Desde setiembre de 2025, los registros aumentaron. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la variante alcanzó cerca de 30% de las secuencias analizadas en Dinamarca, Alemania y Países Bajos.

Hasta el 11 de febrero de 2026, se confirmó su presencia en 23 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China y Australia.

En Estados Unidos, autoridades detectaron la variante en viajeros internacionales, pacientes clínicos y muestras de aguas residuales en 25 estados.

Características de la variante

La BA.3.2 presenta entre 70 y 75 mutaciones en la proteína Spike, clave para la entrada del virus a las células humanas.

Esta cifra supera a variantes como JN.1 y LP.8.1, que dominan la circulación global. Las vacunas actuales se diseñaron con base en JN.1, mientras nuevas formulaciones apuntan a LP.8.1.

Según la OMS, la BA.3.2 muestra un escape sustancial de anticuerpos frente a variantes anteriores. Sin embargo, no existe evidencia de que tenga ventaja de crecimiento sobre otras cepas.

Tampoco hay estudios que vinculen esta variante con mayor gravedad de la enfermedad.

La organización indicó que el riesgo adicional para la salud pública no supera al de otras variantes de ómicron. Aun así, recomendó mantener vigilancia epidemiológica constante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.