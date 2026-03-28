Ciencia

Nueva variante de covid-19 BA.3.2 se expande en el mundo: esto se sabe sobre su riesgo y alcance

La cepa BA.3.2 presenta más mutaciones y evade anticuerpos, pero autoridades descartan mayor gravedad o impacto en hospitalizaciones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Covid-19 sigue más presente que nunca y es momento que los ticos tomemos conciencia.
BA.3.2 se expande en varios países. Aunque evade anticuerpos, no hay evidencia de mayor gravedad ni aumento de muertes. (Foto: Fusion Medical Animation /Foto: Fusion Medical Animation)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCovid-19Virus
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.