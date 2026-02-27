Ciencia

Nueva píldora para bajar de peso podría superar a Mounjaro: resultados generan expectativa

Nueva píldora oral muestra resultados que superan a tratamientos actuales contra la obesidad y la diabetes tipo 2

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio internacional con 1.500 pacientes revela que nueva píldora podría superar tratamientos actuales contra la obesidad.
Estudio internacional con 1.500 pacientes revela que nueva píldora podría superar tratamientos actuales contra la obesidad. (Canva /Stock)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

