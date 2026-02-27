Nueva píldora para bajar de peso podría superar a Mounjaro: resultados generan expectativa

Estudio internacional con 1.500 pacientes revela que nueva píldora podría superar tratamientos actuales contra la obesidad.

Una nueva píldora experimental para la pérdida de peso, desarrollada por la farmacéutica Eli Lilly, mostró resultados superiores a los de la semaglutida oral y podría convertirse en una alternativa al Mounjaro. El medicamento, llamado orforglipron, permitió a pacientes perder entre el 6% y el 8% de su peso corporal en un año de tratamiento.

Los datos se divulgaron el jueves 26 y aún requieren aprobación de las autoridades regulatorias en Estados Unidos.

Cómo actúa el orforglipron

El orforglipron actúa sobre los receptores GLP-1, una hormona que regula la glucosa, estimula la insulina y aumenta la sensación de saciedad al retrasar el vaciamiento gástrico. Su mecanismo es similar al del Mounjaro y al de la semaglutida oral, utilizada para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La principal diferencia es que esta píldora no requiere ingerirse en ayunas. Además, se presenta en comprimidos, lo que podría facilitar su transporte y almacenamiento.

En Estados Unidos, la semaglutida es actualmente el único medicamento GLP-1 disponible tanto en comprimidos como en inyecciones.

Qué reveló el estudio Achieve-3

El estudio Achieve-3 fue financiado por Eli Lilly. Participaron más de 1.500 adultos con diabetes tipo 2 en 131 centros médicos de Argentina, China, Japón, México y Estados Unidos.

Durante un año, los voluntarios recibieron 12 mg o 36 mg de orforglipron. Otro grupo recibió 7 mg o 14 mg de semaglutida oral.

Los pacientes que tomaron 36 mg de orforglipron perdieron en promedio entre el 6% y el 8% de su peso corporal. En el grupo que recibió semaglutida oral, la pérdida fue de 4% a 5%.

En cuanto a la glucosa en sangre, el nuevo medicamento logró una reducción promedio de 2,2%. La semaglutida alcanzó una disminución del 1,4%.

El presidente de Eli Lilly, Kenneth Custer, indicó a Reuters que el perfil del medicamento representa una opción favorable para los pacientes, ya que ofrece mejor control glucémico, mayor pérdida de peso y no impone restricciones respecto a la ingesta con alimentos y agua.

Efectos secundarios bajo análisis

El estudio también reportó efectos adversos. Entre quienes recibieron 36 mg de orforglipron, el 58% presentó efectos secundarios leves y moderados, como náuseas, diarrea y vómitos.

La tasa de abandono del tratamiento en ese grupo fue de 10%.

En el caso de la dosis de 14 mg de semaglutida, el 45% reportó efectos secundarios y la interrupción del tratamiento alcanzó el 5%.

Los participantes que tomaron orforglipron también registraron un aumento promedio en la frecuencia cardíaca. Este dato refuerza la necesidad de evaluar su seguridad a largo plazo.

Lo que viene

El orforglipron aún no cuenta con aprobación en Estados Unidos. Especialistas señalan que futuros estudios deberán analizar su aplicación en pacientes más allá de quienes padecen diabetes tipo 2.

Si recibe autorización regulatoria, el medicamento podría modificar la logística de distribución y reducir costos de producción.

