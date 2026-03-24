Ciencia

Nueva especie marina descubierta en Latinoamérica entra entre las diez más emblemáticas del mundo

El parásito Acanthobothrium goleketen fue reconocido a nivel global por su valor científico y su vínculo con ecosistemas en riesgo

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Científicos del Conicet lograron un reconocimiento mundial por una nueva especie marina que evidencia la fragilidad de los ecosistemas.
Científicos del Conicet lograron un reconocimiento mundial por una nueva especie marina que evidencia la fragilidad de los ecosistemas. (Conicet/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArgentinaParásito
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.