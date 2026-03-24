Nueva especie marina descubierta en Latinoamérica entra entre las diez más emblemáticas del mundo

Científicos del Conicet lograron un reconocimiento mundial por una nueva especie marina que evidencia la fragilidad de los ecosistemas.

Una nueva especie de parásito marino descubierta en Argentina fue incluida entre las diez más emblemáticas del mundo en 2025. El reconocimiento lo otorgó el World Register of Marine Species (WoRMS) el 19 de marzo, en el marco del Día Mundial de la Taxonomía.

El organismo destacado es el Acanthobothrium goleketen, un gusano plano del grupo de los cestodos. Este tipo de organismo guarda relación con la lombriz solitaria. El hallazgo lo realizaron equipos científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Artengina (Conicet).

La investigación reunió a especialistas del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) y del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA). Ambos centros operan en Buenos Aires.

El nombre de la especie tiene un origen particular. Goleketen significa “buena suerte” en lengua tehuelche. El término alude a la forma del escólex, la estructura con la que el parásito se fija a su hospedador. Esta parte del cuerpo recuerda a un trébol de cuatro hojas. La elección del nombre contó con asesoría lingüística de la especialista Ana Fernández Garay.

El parásito habita únicamente en el pez guitarra (Pseudobatos horkelii), conocido por pescadores como “melgacho”. Esta especie de pez enfrenta amenazas en su entorno natural. Este dato genera alertas sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos.

El proceso de descubrimiento exigió varias técnicas. El equipo realizó muestreos con peces capturados por pescadores artesanales. También aplicó estudios morfológicos, cortes histológicos y microscopía electrónica de barrido. A esto se sumaron análisis genéticos.

El investigador Manuel Irigoitia explicó que el reconocimiento internacional reflejó la calidad del trabajo científico realizado en Argentina. También señaló que la ciencia básica, como la taxonomía, resulta clave para el desarrollo tecnológico y la conservación ambiental.

Irigoitia indicó que proteger los ecosistemas requiere conocer y clasificar las especies. Este tipo de investigaciones permite comprender mejor la biodiversidad y su estado.

Este logro no es aislado. En 2020, el mismo grupo recibió un reconocimiento similar por el descubrimiento del copépodo Dendrapta nasicola, también destacado por WoRMS.

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