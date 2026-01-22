Ciencia

No todo lo que parece té lo es: esta es la diferencia entre un té y una infusión

Aunque se usen como sinónimos, el té y la infusión no significan lo mismo y su origen marca una diferencia clave

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El té es una infusión hecha solo con Camellia sinensis. Las infusiones incluyen hierbas, plantas y frutas sin teína.
El té es una infusión hecha solo con Camellia sinensis. Las infusiones incluyen hierbas, plantas y frutas sin teína. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGinfusión
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.