Ciencia

No los tire a la basura: así puede reciclar frascos de perfume vacíos y convertirlos en objetos útiles

Los envases de vidrio pueden reutilizarse con manualidades sencillas que ayudan a disminuir residuos en el hogar

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Transforme frascos de perfume vacíos en objetos decorativos útiles y contribuya al cuidado ambiental.
Transforme frascos de perfume vacíos en objetos decorativos útiles y contribuya al cuidado ambiental. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPerfumeManualidades
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.