No los tire a la basura: así puede reciclar frascos de perfume vacíos y convertirlos en objetos útiles

Transforme frascos de perfume vacíos en objetos decorativos útiles y contribuya al cuidado ambiental.

Los frascos de perfume vacíos suelen terminar en la basura. Muchas personas no saben cómo desecharlos. Estos envases están hechos de vidrio grueso y resistente. Si se rompen, pueden causar lesiones a personas y a animales en situación de calle.

Ante este escenario, usted puede optar por darles una segunda vida. La reducción de residuos y el cuidado del ambiente ganan relevancia. En México, las prácticas de reciclaje sustentable adquieren mayor importancia. Los frascos de perfume se fabrican de vidrio por su durabilidad, transparencia y protección química.

¿Cómo reciclar los frascos de perfume?

Usted puede reutilizar estos envases de forma creativa. Existen proyectos de manualidades bajo el estilo DIY, siglas de Do it yourself o “Hágalo usted mismo”.

Esta práctica busca reparar o modificar objetos para reducir el consumismo y ahorrar dinero. El canal CreArtistas del Reciclaje difundió varias alternativas.

Jarrones decorativos

Una opción consiste en crear jarrones decorativos para estanterías, escritorios o centros de mesa.

Usted necesita lija, masa moldeable, pegamento blanco y pintura. Primero retire el atomizador de metal. Luego remoje el frasco en vinagre blanco para eliminar el aroma y la tipografía impresa.

Después raspe los costados con la lija para facilitar la adhesión de la masa. Moldee la forma de un jarrón y deje secar. Al final decore con pintura acrílica, estampados, pegatinas o brillos.

Los frascos de mayor tamaño también funcionan como candelabros. Estos permiten iluminar espacios del hogar.

Los envases de perfume pueden convertirse en un hermoso jarrón decorativo o en un alegre florero. (CreArtistas del Reciclaje/TikTok)

Floreros personalizados

Otra alternativa es fabricar floreros con hilo de yute o listón decorativo.

Usted requiere silicón caliente, encaje blanco, adornos plásticos, agua y flores. Tras retirar el atomizador y enjuagar el frasco, pegue el hilo en la boquilla. Rodee por completo esa zona.

Luego forme un moño con el mismo hilo o con otro listón y colóquelo en un costado. Añada encaje en la parte inferior del frasco. Llene con agua y agregue flores naturales o sintéticas.

Más ideas creativas

Existen otras propuestas para reutilizar estos envases:

Mini terrario

Ambientadores caseros y difusores de aroma

Botellas de mensajes

Lámparas de aceite

Reutilizar frascos de perfume reduce residuos y promueve prácticas más sostenibles. Estos objetos pueden transformarse en piezas decorativas y funcionales dentro del hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.