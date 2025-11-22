Ciencia

No es arte ni decoración: por qué los CD colgados en la ventana pueden protegerle

Los CD colgados en balcones usan reflejos solares para disuadir a las aves y evitar que se posen o aniden, una técnica respaldada por estudios científicos

Por La Nación / Argentina / GDA
Los CD colgados en balcones usan reflejos solares para disuadir a las aves y evitar que se posen o aniden, una técnica respaldada por estudios científicos.
Los CD colgados en balcones usan reflejos solares para disuadir a las aves y evitar que se posen o aniden, una técnica respaldada por estudios científicos.







