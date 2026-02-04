Ciencia

No basta con enjuagar un vaso: la técnica eficaz para lavarlo y el momento en que conviene reemplazarlo

La limpieza inadecuada de vasos y termos reutilizables favorece la proliferación de bacterias que pueden causar trastornos gastrointestinales

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Los vasos reutilizables requieren lavado profundo con detergente y agua caliente. El desgaste del material también obliga a reemplazarlos.
Los vasos reutilizables requieren lavado profundo con detergente y agua caliente. El desgaste del material también obliga a reemplazarlos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGvasovasoslimpieza
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.