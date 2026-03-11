Niño de 9 años rompe récord mundial al resolver un cubo Rubik en 0,39 segundos

El niño Ziyu Ye, de 9 años, rompió el récord mundial de cubo mágico 2x2x2 con un tiempo de 0,39 segundos, validado por la World Cube Association.

Un niño chino de 9 años rompió un récord mundial en la disciplina de speedcubing tras resolver un cubo Rubik en 0,39 segundos. La marca se registró durante el torneo Hefei Open 2025, realizado en China en octubre del año pasado. El logro se volvió viral en redes sociales en fechas recientes.

El protagonista del récord es Ziyu Ye, quien compitió en la categoría 2x2x2, una modalidad que exige movimientos extremadamente rápidos y precisos.

La World Cube Association (WCA) confirmó la validez del tiempo. Esta organización es la entidad internacional encargada de registrar los récords oficiales de cubo mágico en competencias.

Debido a la velocidad de la ejecución, el intento requirió un análisis detallado. Los jueces revisaron el video cuadro por cuadro y en cámara lenta para comprobar con precisión el tiempo final registrado.

Para la prueba, el menor utilizó un cubo de la marca GAN, un modelo reconocido en el mundo del speedcubing por su estabilidad, magnetización optimizada y alto rendimiento en competencias.

Especialistas en la disciplina señalan que alcanzar ese nivel requiere años de práctica, reflejos rápidos y equipos de alta precisión.

Con este resultado, Ziyu Ye superó la marca anterior que pertenecía al polaco Teodor Zajder, quien estableció un tiempo de 0,43 segundos en 2023.

