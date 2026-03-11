Ciencia

Niño de 9 años rompe récord mundial al resolver un cubo Rubik en 0,39 segundos

Ziyu Ye logró una marca histórica en el speedcubing al completar un cubo mágico 2x2x2 en apenas 0,39 segundos durante un torneo en China

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El niño Ziyu Ye, de 9 años, rompió el récord mundial de cubo mágico 2x2x2 con un tiempo de 0,39 segundos, validado por la World Cube Association.
El niño Ziyu Ye, de 9 años, rompió el récord mundial de cubo mágico 2x2x2 con un tiempo de 0,39 segundos, validado por la World Cube Association. (X/@sciencegirl/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCubo RubikChina
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.