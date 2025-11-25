Ciencia

Niño de 3 años recibió terapia genética inédita para tratar una enfermedad rara

Una terapia genética con células modificadas fue aplicada por primera vez en un menor con esta enfermedad rara de alto costo y sin cura definitiva

Por O Globo / Brasil / GDA
Oliver, de 3 años, fue el primero en recibir una innovadora terapia genética para tratar el Síndrome de Hunter, con resultados alentadores.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

