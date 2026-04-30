Niño de 13 años descubre moneda griega de 2.300 años en Berlín y abre debate histórico

Un hallazgo arqueológico inesperado en Alemania generó interés científico. Un estudiante de 13 años encontró una moneda de bronce de unos 2.300 años en un campo agrícola en Spandau, al oeste de Berlín. La pieza corresponde a la antigua ciudad de Troya, en la actual Turquía. Se convirtió en el primer objeto de la Grecia Antigua registrado en la capital alemana.

El descubrimiento ocurrió de forma casual. El menor llevó la moneda a análisis en el laboratorio arqueológico Petri Berlin durante una visita escolar en noviembre del 2025. En ese momento, los especialistas enfrentaron dificultades para identificar el objeto.

La identificación numismática se concretó tras una evaluación detallada de un experto en monedas. El análisis determinó que la pieza fue acuñada entre los años 281 y 261 a. C. El estudio de la iconografía resultó clave. En el anverso aparece la diosa Atenea con casco corintio. En el reverso, la misma figura porta una cesta, una lanza y un huso. Estos elementos permitieron ubicar la moneda en el periodo helenístico.

Hallazgo en antiguo sitio funerario

La relevancia del objeto también se relaciona con el lugar del hallazgo. El campo en Spandau es conocido como un sitio funerario de la Edad del Hierro. Excavaciones realizadas durante décadas identificaron fragmentos de cerámica, objetos metálicos y restos de cremaciones humanas.

Ese contexto llevó a los investigadores a considerar que la moneda pudo ser una ofrenda funeraria. El arqueólogo Jens Henker explicó a Deutsche Welle que las monedas antiguas que no se fundieron suelen aparecer en tumbas como recuerdo o elemento simbólico. También indicó que podría relacionarse con experiencias de vida.

Este detalle reduce la posibilidad de una pérdida reciente por parte de un coleccionista moderno. Además, el tamaño de la pieza, de unos 12 milímetros de diámetro, sugiere un bajo valor económico para las poblaciones germánicas de la época. Estas comunidades no utilizaban monedas como sistema monetario y reutilizaban metales.

Rutas antiguas y contactos lejanos

El hallazgo plantea una interrogante clave. Los especialistas analizan cómo un objeto del Mediterráneo oriental llegó al norte de Europa hace más de dos mil años.

Una de las hipótesis apunta a redes comerciales antiguas como la ruta del ámbar, que conectaba el Mediterráneo con el norte europeo. Otra posibilidad considera la movilidad de personas en contextos militares. Henker señaló a la revista Smithsonian que existen periodos en los que poblaciones desaparecen sin explicación. Indicó que algunas pudieron desplazarse al sur y vincularse con fuerzas griegas, aunque aclaró que se trata de una idea especulativa.

También existen referencias históricas. El explorador griego Píteas describió viajes al norte de Europa en el siglo 4 a. C. Sus relatos incluyeron regiones cercanas al Ártico. Aunque en su momento se cuestionaron, hoy se consideran evidencia de que el mundo griego tenía conocimiento de esas zonas.

Vínculo con la historia de Troya

El origen de la moneda remite a Troya, ciudad conocida por la Ilíada. Aunque el carácter histórico de esa obra sigue en debate, la existencia de la ciudad y su papel en las redes del mundo antiguo cuentan con respaldo académico.

El recorrido exacto de la moneda hasta Berlín no se conoce. Henker indicó a Deutsche Welle que las explicaciones actuales son suposiciones. Señaló que, si la moneda pudiera relatar su historia, esta estaría llena de misterios.

El hallazgo refuerza la importancia de descubrimientos fortuitos en la arqueología. También amplía el análisis sobre posibles conexiones entre sociedades antiguas geográficamente distantes.

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