Ciencia

Niño de 13 años descubre moneda griega de 2.300 años en Berlín y abre debate histórico

La pieza antigua apareció en un sitio funerario y plantea interrogantes sobre rutas comerciales y conexiones entre culturas distantes

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Moneda de Troya hallada por un menor en Berlín plantea nuevas teorías sobre intercambios entre culturas antiguas.
Moneda de Troya hallada por un menor en Berlín plantea nuevas teorías sobre intercambios entre culturas antiguas. ( Ulrike Scheibe/Museos Estatales de Berlín, Museo de Prehistoria y Protohistoria)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíamonedaAlemania
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.