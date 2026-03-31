Ciencia

Ni humedad ni moho en casa: 10 plantas que transforman el aire y protegen su salud

Especies de interior pueden absorber humedad, reducir moho y mejorar el ambiente en espacios cerrados con respaldo científico

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Por El Universal / México / GDA
Plantas como el lirio de la paz y el potus ayudan a controlar la humedad, prevenir moho y mejorar la salud en el hogar.
Plantas como el lirio de la paz y el potus ayudan a controlar la humedad, prevenir moho y mejorar la salud en el hogar. (Canva stock/TrueCreatives/Africa images)







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