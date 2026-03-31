Ni humedad ni moho en casa: 10 plantas que transforman el aire y protegen su salud

Plantas como el lirio de la paz y el potus ayudan a controlar la humedad, prevenir moho y mejorar la salud en el hogar.

La humedad en las viviendas representa un problema estructural que favorece la aparición de moho. Estos hongos microscópicos liberan esporas en el aire y afectan la salud.

La Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos señala que el exceso de humedad en interiores aumenta el riesgo de asma y alergias. Ante este escenario, las plantas de interior surgen como una alternativa natural.

Estudios de la NASA sobre aire limpio indican que algunas especies tienen la capacidad de absorber vapor de agua a través de hojas y estomas. Este proceso las convierte en deshumidificadores biológicos que además purifican el entorno.

La Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido explica que la transpiración vegetal ayuda a equilibrar el microclima de una habitación. Esto ocurre si se eligen especies adecuadas para cada espacio.

Al disminuir la saturación de agua en el aire, se reducen las condiciones que facilitan el crecimiento de moho en paredes y techos. Esto protege la salud de la familia y la estructura del inmueble.

Plantas que ayudan a controlar la humedad en casa

Para lograr resultados, especialistas recomiendan seleccionar especies con alta capacidad de transpiración y ubicarlas en zonas estratégicas.

El primer paso consiste en identificar zonas críticas como baños y cocinas. Estos espacios presentan menor ventilación o mayor condensación.

El lirio de la paz destaca por su capacidad de absorber humedad y esporas de moho a través de sus hojas. La palma de salón resulta ideal para ambientes con poca luz. Esta especie capta el exceso de vapor en espacios sombríos. Los helechos de Boston regulan la humedad según el entorno. Absorben agua cuando el ambiente está saturado. La hiedra inglesa reduce la presencia de moho en el aire. Investigaciones académicas respaldan este efecto. La cinta o mala madre purifica toxinas y absorbe humedad. La NASA la incluye entre las plantas más eficientes para mejorar el aire interior. La planta de la serpiente libera oxígeno durante la noche. También absorbe vapor de agua. Por esta razón funciona bien en dormitorios. Las tilandsias obtienen toda su hidratación del aire. No requieren suelo para crecer. Las orquídeas, en especial la Phalaenopsis, absorben humedad mediante sus raíces aéreas. La zamioculca tolera ambientes húmedos. Esta planta almacena el exceso de agua en sus tejidos. El potus combina funciones decorativas y ambientales. Su alta transpiración ayuda a equilibrar la humedad.

Claves para potenciar el efecto de las plantas

El mantenimiento resulta esencial para garantizar la eficacia. Se recomienda limpiar las hojas con un paño húmedo. Esto evita la obstrucción de los estomas.

La World Health Organization (WHO) indica que el control de la humedad es clave para prevenir el crecimiento de agentes biológicos nocivos. Las plantas complementan sistemas de ventilación y aislamiento.

Especialistas de la American Society for Horticultural Science advierten sobre el riego excesivo. El agua acumulada en macetas aumenta la humedad del entorno. Por esta razón se aconseja utilizar sustratos con buen drenaje.

Una distribución estratégica de estas especies permite que la decoración del hogar también cumpla una función preventiva. Así se logra un ambiente más seco, saludable y visualmente atractivo sin depender solo de equipos eléctricos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.