Ni Frozen ni Disney: la ciencia detrás de por qué no hay dos copos de nieve iguales

La fría y delicada ciencia de la formación de cristales de hielo

Por Alexandra Witze / Knowable en Español
Cristales de nieve vistos por un microscopio.
Un diminuto cristal de hielo se convierte en un complejo copo de nieve creado en laboratorio, 60 veces más grande, solo 58 minutos después. (snowcrystals.com/Kenneth Libbrecht)







