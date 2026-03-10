Ciencia

Ni carne ni suplementos: el alimento rico en proteína que gana espacio en la dieta diaria

Este alimento tradicional de Asia destaca por su aporte de proteínas, hierro y vitaminas. Cada vez aparece más allá del sushi en la gastronomía contemporánea

Por La Nación / Argentina / GDA
El nori, alga tradicional de Asia, aporta proteínas, hierro y fibra. Su consumo crece fuera del sushi por sus beneficios nutricionales.
El nori, alga tradicional de Asia, aporta proteínas, hierro y fibra. Su consumo crece fuera del sushi por sus beneficios nutricionales. (Canva Stock/Aflo Images)







