¿Nevera o temperatura ambiente? Dónde guardar los huevos para conservar su frescura

El almacenamiento adecuado de los huevos ayuda a evitar bacterias y a mantener su calidad por más tiempo, según un nutricionista.

Guardar los huevos en casa parece una tarea sencilla. Sin embargo, la forma de almacenamiento influye de manera directa en su frescura y seguridad.

En muchos hogares, los huevos se colocan apenas se sacan de las bolsas de compras. Algunas personas los dejan a temperatura ambiente. Otras prefieren ubicarlos en la nevera. Esta diferencia genera dudas frecuentes sobre cuál opción resulta más adecuada.

En los supermercados, los huevos suelen permanecer en estantes y no en refrigeración. Esto ocurre porque los cambios bruscos de temperatura pueden afectar su protección natural y reducir su calidad con el paso del tiempo.

Según información de la nutricionista Bea Gonfer, el huevo posee una cutícula, una capa muy fina ubicada debajo de la cáscara. Esta barrera actúa como defensa frente a microorganismos externos, entre ellos la salmonella, que puede encontrarse en la superficie del cascarón.

Cuando esta protección natural se altera, existe mayor riesgo de que bacterias y otros microorganismos ingresen al interior del alimento y modifiquen su composición.

Por esta razón, resulta clave mantener los huevos en un lugar donde la temperatura sea estable. Los cambios constantes afectan su frescura y aumentan la posibilidad de contaminación al momento del consumo.

La especialista señala que, si el clima del hogar es estable, los huevos pueden almacenarse fuera de la nevera en un espacio adecuado. No obstante, la refrigeración permite conservarlos frescos durante más tiempo.

El frío también aporta beneficios en la calidad del huevo. Ayuda a mantener una clara más densa y una yema centrada, características valoradas al momento de cocinar.

A pesar de ello, no todo espacio dentro del refrigerador resulta conveniente. Colocar los huevos en la puerta de la nevera representa una mala práctica, ya que es la zona con mayor fluctuación de temperatura.

La recomendación es ubicarlos en una zona intermedia del refrigerador, donde el frío se mantiene más constante y se protege mejor su barrera natural.

