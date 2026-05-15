Ciencia

Neandertales usaban herramientas de piedra para aliviar caries hace 59.000 años, según estudio

Un molar hallado en Siberia mostró señales de intervención dental hecha con herramientas de piedra por neandertales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores encontraron evidencia de que los neandertales trataban caries y alivian dolor dental hace miles de años.
Investigadores encontraron evidencia de que los neandertales trataban caries y alivian dolor dental hace miles de años. (Zubova et al., 2026/PLOS One)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNeandertalesDentistasDientes
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.