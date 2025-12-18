Ciencia

Navegó a la Antártida, descubrió el poder del silencio y contó cómo fue vivir un mes con nueve amigos en un velero

Un fotógrafo argentino narró cómo fue vivir un mes en un velero rumbo a la Antártida, convivir con nueve personas y documentar el impacto del silencio, la fauna y el hielo

Por La Nación / Argentina / GDA
Un viaje en velero al continente blanco reveló la vida a bordo, el silencio extremo y la fragilidad ambiental de la Antártida.
notas iaSUCAntártida
