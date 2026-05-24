Ciencia

Navegante brasileña revela cómo sobrevivió cuatro meses aislada en el Ártico sin contacto humano

La navegante brasileña relató en un libro su experiencia extrema en Groenlandia y los efectos de la soledad en alta mar

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tamara Klink pasó meses aislada en el Ártico y narró en un libro los desafíos físicos y emocionales de la travesía.
Tamara Klink pasó meses aislada en el Ártico y narró en un libro los desafíos físicos y emocionales de la travesía. (Instagram/@tamaraklink)







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