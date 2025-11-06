Ciencia

Nave espacial china fue impactada por un fragmento orbital y su regreso quedó suspendido

Tres astronautas chinos permanecen varados en la estación Tiangong tras impacto orbital. China mantiene nave de rescate lista en caso de emergencia

Por O Globo / Brasil / GDA
La misión Shenzhou-20 de China se encuentra en pausa tras ser golpeada por un fragmento orbital. Técnicos evalúan daños antes de autorizar el regreso.
La misión Shenzhou-20 de China se encuentra en pausa tras ser golpeada por un fragmento orbital. Técnicos evalúan daños antes de autorizar el regreso. (@GansuFocus/X)







notas iaShenzhou-20China
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

