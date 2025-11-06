Nave espacial china fue impactada por un fragmento orbital y su regreso quedó suspendido

La misión Shenzhou-20 de China se encuentra en pausa tras ser golpeada por un fragmento orbital. Técnicos evalúan daños antes de autorizar el regreso.

El regreso a la Tierra de tres astronautas chinos que viajaban en la misión Shenzhou-20 quedó suspendido sin fecha definida luego de que su nave sufriera un impacto con un fragmento de basura espacial.

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) confirmó este miércoles 5 de noviembre que el incidente obligó a postergar la reentrada para resguardar la vida de los astronautas y el éxito de la misión.

La Shenzhou-20 había partido en abril rumbo a la estación espacial Tiangong, donde debía completar una misión de seis meses. Se esperaba su regreso para este jueves 6 de noviembre.

Evaluación técnica sigue en curso

Las autoridades aún no han determinado cuándo ocurrió el impacto ni cuál fue su nivel de daño. Por esta razón, equipos técnicos mantienen una revisión exhaustiva para analizar los riesgos antes de autorizar la reentrada.

Hasta inicios de esta semana no se habían reportado anomalías. De hecho, las tripulaciones de las misiones Shenzhou-20 y Shenzhou-21 compartieron una ceremonia de traspaso en la Tiangong, incluyendo una comida en conjunto con pollo asado cocinado en el primer horno de la estación.

Si los ingenieros concluyen que la nave no puede regresar en condiciones seguras, la agencia china podría activar su plan de contingencia.

Para esto, ya se encuentra lista en la Tierra una nave de respaldo, Shenzhou-22, junto con un cohete Longa Marcha 2F. Ambos están en modo de emergencia para ser lanzados si la evacuación alternativa se vuelve necesaria.

China fortalece su programa espacial

La nación asiática continúa consolidando su lugar en la carrera espacial, impulsando su programa tripulado con un total de 37 misiones espaciales, de las cuales seis incluyeron astronautas.

China también planea llevar un astronauta a la Luna antes de 2030, como parte de su meta de establecerse como una potencia espacial autónoma.

Por restricciones impuestas por Estados Unidos, los astronautas chinos no participan en la Estación Espacial Internacional (ISS), lo que ha motivado el desarrollo de su propia infraestructura orbital.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.