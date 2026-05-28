NASA detecta masa de agua cálida que avanza hacia Sudamérica y anticipa El Niño

Datos de la NASA muestran señales asociadas con el desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico.

Una masa de agua cálida detectada en el océano Pacífico por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich podría anticipar el desarrollo del fenómeno climático El Niño durante este año, informó la NASA.

Datos recopilados por la misión satelital muestran un aumento del nivel del mar frente a la costa de Perú, señal asociada con el calentamiento de las aguas superficiales del océano.

El satélite, lanzado en 2020 por la NASA y socios europeos, mide la altura de la superficie marina cada 10 días con precisión de fracciones de pulgada.

Según la agencia espacial, el fenómeno observado corresponde a ondas Kelvin cálidas, que se forman tras cambios temporales en los vientos del Pacífico ecuatorial occidental.

Esas alteraciones permiten que el agua tropical acumule calor y se desplace hacia el este durante varias semanas hasta llegar a las costas de Sudamérica.

Para mediados de mayo, las mediciones mostraban que el nivel del mar frente a Perú estaba más de 5,9 pulgadas, equivalentes a 15 centímetros, por encima de los promedios históricos.

Josh Willis, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y científico del proyecto Sentinel-6 Michael Freilich, afirmó que el evento comenzó más tarde que los episodios de El Niño registrados en 1997 y 2015, aunque muestra señales de fortalecimiento.

Desde finales de enero, el satélite identificó una primera onda Kelvin cerca de Micronesia. Posteriormente, una nueva onda apareció a inicios de marzo y avanzó gradualmente hacia el este.

El fenómeno El Niño se desarrolla cuando varias de estas ondas cálidas se acumulan durante meses frente a las costas de Colombia, Ecuador y Perú.

Fenómenos de este tipo pueden modificar patrones climáticos globales y provocar lluvias intensas, sequías o alteraciones en sistemas de tormentas en distintas regiones del mundo.

Nadya Vinogradova Shiffer, científica principal del programa de la NASA en Washington, señaló que las observaciones satelitales permiten mejorar los pronósticos meteorológicos y ayudar a las comunidades costeras a prepararse ante posibles riesgos.

Los eventos de El Niño suelen alcanzar su punto máximo entre noviembre y enero, por lo que la NASA indicó que aún faltan varios meses para determinar la magnitud del fenómeno.

Actualmente, Sentinel-6 Michael Freilich es la misión de referencia para las mediciones globales del nivel del mar y continúa una serie de observaciones iniciada en 1992 con el satélite TOPEX/Poseidon.