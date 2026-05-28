Ciencia

NASA detecta masa de agua cálida que avanza hacia Sudamérica y anticipa El Niño

Satélite Sentinel-6 Michael Freilich registró aumento del nivel del mar frente a Perú

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Por Jailine González Gómez
Datos de la NASA muestran señales asociadas con el desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico.
Datos de la NASA muestran señales asociadas con el desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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