Nace una cría de gorila en peligro crítico de extinción en un zoológico de España

El nacimiento en directo de un gorila en Bioparc Fuengirola refuerza los programas europeos de conservación de grandes primates amenazados.

Una hembra de gorila de llanura occidental dio a luz a plena luz del día en el recinto exterior de Bioparc Fuengirola ubicado en España.

El parto ocurrió ante la presencia de visitantes y convirtió a la cría en el primer gorila nacido en la región en 2025 y el segundo registrado en Europa ese año.

El nacimiento se desarrolló de forma rápida y natural, sin intervención humana. La madre, llamada Wefa, asumió el cuidado inmediato del bebé y mantuvo una conducta estable desde el primer momento. El resto del grupo respetó el proceso y se acercó de forma progresiva para reconocer al nuevo integrante.

Días después, el parque informó que la cría ya cuenta con nombre. Tras una votación abierta al público, Ernie resultó elegido con el 44% de los votos, por encima de las opciones Goodall y Kasai. La iniciativa registró una alta participación de personas seguidoras del proyecto de conservación.

El nombre Ernie rinde homenaje a Ernest, un macho histórico del parque que formó parte de sus primeros años y se consolidó como símbolo del centro. Ernest falleció en 2017, a los 45 años, por causas naturales, según datos del parque.

Durante las primeras semanas, la evolución del grupo fue positiva. El equipo del parque observó una adaptación progresiva en la dinámica social, así como una interacción respetuosa entre los gorilas adultos y la cría, que permaneció en contacto constante con su madre.

La llegada de Ernie reforzó los lazos sociales del grupo y aportó un valor adicional al trabajo educativo del parque, que utiliza estos acontecimientos para sensibilizar al público sobre la conservación de especies amenazadas.

El gorila de llanura occidental, subespecie a la que pertenece la cría, está catalogado en Peligro Crítico de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y las enfermedades redujeron de forma drástica sus poblaciones silvestres en África.

Programas de reproducción y manejo como los que desarrolla Bioparc Fuengirola, en coordinación con iniciativas internacionales, buscan garantizar la supervivencia futura de la especie y promover una mayor conciencia pública sobre la protección de la biodiversidad.