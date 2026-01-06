Ciencia

Nace una cría de gorila en peligro crítico de extinción en un zoológico de España

Un nacimiento poco común sorprendió a visitantes y especialistas: una cría de gorila en peligro crítico de extinción nació a plena luz del día en un zoológico de España y marcó un hito para la conservación de la especie en Europa

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El nacimiento en directo de un gorila en Bioparc Fuengirola refuerza los programas europeos de conservación de grandes primates amenazados.
El nacimiento en directo de un gorila en Bioparc Fuengirola refuerza los programas europeos de conservación de grandes primates amenazados. (Bioparc Fuengirola/Bioparc Fuengirola)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGorilaEspaña
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.