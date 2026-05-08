Ciencia

Mujer da a luz quintillizos tras 12 años intentando quedar embarazada en Etiopía

Hospital confirmó que los cinco bebés nacieron saludables y sin uso de fertilización in vitro

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caso poco común en Etiopía genera impacto tras nacimiento natural de cuatro niños y una niña.
Caso poco común en Etiopía genera impacto tras nacimiento natural de cuatro niños y una niña. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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