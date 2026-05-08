Mujer da a luz quintillizos tras 12 años intentando quedar embarazada en Etiopía

Caso poco común en Etiopía genera impacto tras nacimiento natural de cuatro niños y una niña. (Imagen con fines ilustrativos).

Una mujer de 35 años dio a luz quíntuples en la región de Harari, Etiopía, luego de pasar 12 años intentando quedar embarazada. El caso llamó la atención del personal médico porque ocurrió de forma natural y sin uso de fertilización in vitro.

Bedriya Adem tuvo cuatro niños y una niña en el Hospital Especializado Hiwot Fana. Según el centro médico, los bebés nacieron saludables y permanecen bajo observación junto a la madre.

La mujer relató a la BBC que no podía describir su felicidad después de años de sufrimiento. También indicó que pidió un solo hijo en sus oraciones y recibió cinco.

De acuerdo con el director médico del hospital, Mohammed Nur Abdulahi, los recién nacidos pesaban entre 1,3 kg y 1,4 kg al momento del parto. La cesárea ocurrió la noche del martes.

El médico explicó que los bebés con más de un kilogramo tienen altas probabilidades de sobrevivir y desarrollarse de manera saludable.

El embarazo múltiple sorprendió incluso a la familia. Inicialmente, Bedriya recibió la noticia de que esperaba cuatro bebés. El quinto fue detectado durante el parto.

Según el hospital, la paciente recibió control prenatal regular durante todo el embarazo. La institución también aclaró que no ofrece servicios de fertilización in vitro, técnica relacionada frecuentemente con embarazos múltiples.

Especialistas estiman que la probabilidad de concebir quíntuples de manera natural es de aproximadamente una entre 55 millones.

La historia también generó repercusión internacional por el relato emocional de la madre. Bedriya afirmó que enfrentó constantes presiones sociales por no lograr quedar embarazada.

La mujer contó que pasó 12 años sufriendo, escondiéndose y orando constantemente para tener hijos.

También explicó que su esposo tenía un hijo de una relación anterior. Según Bedriya, él trató de tranquilizarla durante los años de espera, aunque ella seguía afectada emocionalmente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.