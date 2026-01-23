Ciencia

Mosaico romano en Rutland revela una versión perdida de la guerra de Troya

Investigación revela que el mosaico romano de Ketton, en Rutland, representa una versión perdida de la guerra de Troya y demuestra la conexión cultural de Britania romana con el mundo clásico

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El mosaico romano de Rutland muestra escenas de Aquiles y Héctor según una versión alternativa de la guerra de Troya, lo que evidencia la herencia cultural mediterránea en Britania romana.
El mosaico romano de Rutland muestra escenas de Aquiles y Héctor según una versión alternativa de la guerra de Troya, lo que evidencia la herencia cultural mediterránea en Britania romana. (University of Leicester Archaeological Services/University of Leicester Archaeological Services)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCguerra de Troya
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.