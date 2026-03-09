Ciencia

Monumento Yonaguni: el misterio bajo el mar de Japón que no muestra señales de origen humano

Las estructuras rocosas ubicadas a 25 metros bajo el mar en Yonaguni parecen pirámides antiguas, pero estudios indican que su origen sería geológico

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Monumento Yonaguni en Japón sorprende por sus escalones y terrazas submarinas. Investigaciones recientes apuntan a un origen natural.
El Monumento Yonaguni en Japón sorprende por sus escalones y terrazas submarinas. Investigaciones recientes apuntan a un origen natural. (Vincent Lou/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGJapónYonagunipirámidesgeología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.