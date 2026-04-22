Ciencia

Monos de una isla ingieren tierra para proteger su sistema digestivo de la comida de turistas

Investigación documenta por primera vez geofagia en macacos de Gibraltar y la vincula con la alimentación humana

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Investigación documenta por primera vez geofagia en monos de Gibraltar y la vincula con la alimentación humana.
Investigación documenta por primera vez geofagia en monos de Gibraltar y la vincula con la alimentación humana. (Martin Nicourt/Gibraltar Macaques Project)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmonostierracomida
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.