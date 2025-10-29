Modo Halloween de Alexa: cómo activarlo y qué funciones tiene

Alexa tiene un modo Halloween con sonidos, historias de terror y juegos interactivos que se activan por comandos de voz.

Amazon preparó una experiencia especial para los usuarios de su asistente virtual Alexa, al activar un conjunto de funciones temáticas por la llegada de Halloween.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el modo Halloween, una función diseñada para llenar el ambiente con un tono tenebroso mediante música, luces, juegos y narraciones de miedo.

¿Cómo se activa el modo Halloween?

El proceso para activar esta experiencia es sencillo. El usuario solo debe decir la frase “Alexa, activa el modo Halloween”. Con ese comando, Alexa comenzará a reproducir música relacionada con la festividad.

Si el hogar cuenta con luces inteligentes vinculadas al dispositivo, estas cambiarán automáticamente a tonos rojos, naranjas o morados, ideales para ambientar reuniones o celebraciones con temática de terror.

Además, el asistente puede relatar historias de miedo o leyendas tradicionales, perfectas para mantener la tensión durante una fiesta.

Comandos adicionales para disfrutar Halloween con Alexa

Alexa incorpora también otros comandos temáticos, diseñados para ampliar la experiencia de entretenimiento. Algunos de los más populares son los siguientes:

“ Alexa, abre casa embrujada ” : inicia un juego de audio interactivo donde el asistente guía al usuario por un recorrido con efectos sonoros y sorpresas.

: inicia un juego de audio interactivo donde el asistente guía al usuario por un recorrido con efectos sonoros y sorpresas. “ Alexa, cuéntame una historia de terror ” : activa relatos de leyendas clásicas como La Llorona o El Jinete sin Cabeza.

: activa relatos de leyendas clásicas como La Llorona o El Jinete sin Cabeza. “ Alexa, mi casa me da miedo ” : lanza un efecto sonoro diseñado para asustar al oyente.

: lanza un efecto sonoro diseñado para asustar al oyente. “ Alexa, asústame ” : activa una risa espeluznante que puede sorprender a los presentes.

: activa una risa espeluznante que puede sorprender a los presentes. “ Modo bruja ” : transforma la voz de Alexa en la de una hechicera que lanza conjuros.

: transforma la voz de Alexa en la de una hechicera que lanza conjuros. “Alexa, recomiéndame películas de terror”: sugiere títulos ideales para una maratón de miedo en casa.

Estas funciones buscan aprovechar al máximo la interacción con Alexa en esta temporada, ya que el asistente adapta sus respuestas, juegos y sonidos para quienes disfrutan de las celebraciones de Halloween.

Todos los comandos pueden usarse en cualquier dispositivo Alexa, siempre que este esté actualizado y tenga acceso a Internet.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.