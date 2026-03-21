Ciencia

Misteriosas marcas en Pompeya revelan uso de una antigua ‘ametralladora’ romana antes de la erupción del Vesubio

Un estudio identifica impactos inusuales en Pompeya y los vincula con una sofisticada arma utilizada en un asedio previo al Vesubio

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación detecta huellas de una máquina de guerra romana en Pompeya. Los daños se relacionan con un asedio ocurrido antes de la erupción.
Investigación detecta huellas de una máquina de guerra romana en Pompeya. Los daños se relacionan con un asedio ocurrido antes de la erupción. (Rossi, A., Bertacchi, S., & Casadei, V./Heritage)







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O Globo

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