Misteriosas firmas en tumbas egipcias revelan visita de viajeros de la India hace 2.000 años

Investigadores hallaron cerca de 30 grafitis antiguos en tumbas egipcias que evidencian la presencia de visitantes provenientes del sur de Asia durante la época romana

Por O Globo / Brasil / GDA
Firmas en tamil y sánscrito dentro del Valle de los Reyes muestran que viajeros indios recorrieron Egipto hace cerca de dos mil años.
