Misteriosas firmas en tumbas egipcias revelan visita de viajeros de la India hace 2.000 años

Firmas en tamil y sánscrito dentro del Valle de los Reyes muestran que viajeros indios recorrieron Egipto hace cerca de dos mil años.

Más de 30 inscripciones en idiomas del sur de Asia aparecieron en tumbas del Valle de los Reyes, uno de los sitios arqueológicos más famosos de Egipto. Los textos sugieren que viajeros provenientes de la India visitaron el lugar hace cerca de dos mil años y dejaron sus nombres grabados en las paredes.

Los hallazgos surgieron tras un estudio presentado en una conferencia internacional realizada del 11 al 14 de febrero en Chennai, India. Los investigadores examinaron seis tumbas del Valle de los Reyes y detectaron alrededor de 30 inscripciones en tres lenguas indias.

El trabajo se publicó en el libro Tamil Epigraphy: A four-day international conference 11-14 February 2026, Proceedings Volume 1, editado por el Gobierno de Tamil Nadu. La investigación aporta nuevas evidencias sobre la presencia de personas del sur de Asia en el antiguo Egipto.

Inscripciones de turistas en la antigüedad

En museos y sitios históricos actuales es habitual encontrar libros donde los visitantes registran su paso. Sin embargo, en la antigüedad algunos viajeros optaron por dejar sus nombres directamente en los monumentos.

Uno de los casos más llamativos corresponde a Cikai Korran, quien escribió su nombre ocho veces en antiguo tamil dentro de diferentes tumbas del Valle de los Reyes.

Los textos aparecieron en cinco sepulturas distintas y repetían una frase sencilla: “Cikai Korran vino aquí y vio”.

Además de Korran, otros visitantes también dejaron marcas en las tumbas donde faraones y nobles egipcios fueron enterrados durante siglos.

La fecha de los grafitis antiguos

Los primeros egiptólogos detectaron algunas de estas inscripciones décadas atrás. Sin embargo, no lograron identificar el idioma ni traducir los textos.

Una nueva investigación permitió descifrar los escritos y establecer su fecha.

El investigador Ingo Strauch, de la Universidad de Lausanne en Suiza, indicó que los grafitis se realizaron entre los siglos I y III d. C. En ese periodo Egipto formaba parte del Imperio Romano y el Valle de los Reyes funcionaba como un destino turístico.

La datación se logró tras descifrar un texto en sánscrito que mencionaba a un hombre llamado Indranandin.

Un mensajero vinculado con un rey de la India

La inscripción señalaba que Indranandin era un mensajero del rey Kshaharata, una dinastía que gobernó parte de la India durante el siglo I d. C.

No está claro cuál monarca específico servía este mensajero. Sin embargo, los investigadores consideran que el viajero pudo recorrer Egipto en ruta hacia Roma.

Según Strauch, una posibilidad indica que el mensajero llegó en barco al puerto de Berenike, ubicado en la costa oriental egipcia. Desde ese punto habría viajado hacia el interior del país hasta llegar al Valle de los Reyes.

El enigma de Cikai Korran

Entre todos los nombres hallados, Cikai Korran es el más repetido. Sus firmas aparecieron en varias tumbas, lo que sugiere que recorrió el lugar en diferentes puntos.

La investigadora Charlotte Schmid, de la Escuela Francesa del Extremo Oriente, explicó que aún no existe certeza sobre la identidad de este visitante.

El idioma de sus inscripciones indica que provenía del sur de la India. No obstante, su ocupación sigue siendo desconocida. Los especialistas plantearon varias posibilidades. Korran pudo ser un jefe, un mercenario o un comerciante.

Firmas en lugares difíciles de alcanzar

Otro detalle llamó la atención de los arqueólogos. Korran solía escribir sus inscripciones en puntos elevados de las tumbas.

En la tumba del faraón Ramsés IX, su firma apareció entre 5 y 6 metros por encima de la entrada. Los investigadores no saben con certeza cómo logró alcanzar esa altura.

Los expertos también hallaron su nombre en la entrada de una tumba que perteneció a los faraones Tausert y Setnakhte, gobernantes del Nuevo Imperio egipcio.

Ese sitio contiene la única inscripción registrada, lo que sugiere que el interior de la tumba estaba cerrado cuando el visitante llegó. Aun así, logró encontrar la entrada y dejar su marca.

Un nuevo capítulo en la relación entre India y Egipto

Los investigadores consideran que estos hallazgos confirman la presencia de viajeros indios en Egipto durante la época romana.

Además, el descubrimiento abre la posibilidad de encontrar más inscripciones similares en templos y sitios arqueológicos egipcios, lo que permitiría comprender mejor las conexiones entre estas regiones del mundo antiguo.

