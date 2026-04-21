Ciencia

Misteriosa isla aparece en la Antártida y sorprende a científicos en plena expedición

Científicos descubren una isla desconocida en la Antártida durante una expedición en el mar de Weddell. El hallazgo revela cambios en el hielo marino

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Por Silvia Ureña Corrales
Un equipo científico identificó una nueva isla en la Antártida. El hallazgo ocurrió durante estudios sobre el cambio en el hielo marino.
Un equipo científico identificó una nueva isla en la Antártida. El hallazgo ocurrió durante estudios sobre el cambio en el hielo marino. (Christian Haas/Christian Haas)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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