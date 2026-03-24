Ciencia

Misterio astronómico de 50 años llega a su fin: misión japonesa revela el origen oculto de extraña radiación estelar

Observaciones de alta precisión identifican a una enana blanca como responsable de emisiones extremas en Gamma Cassiopeiae

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio internacional explica la radiación de Gamma Cassiopeiae y confirma una nueva clase de sistemas binarios.
Un estudio internacional explica la radiación de Gamma Cassiopeiae y confirma una nueva clase de sistemas binarios. (ESA/Y. Nazé)







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O Globo

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