Ciencia

Microbios sobreviven sin luz ni nutrientes en la Antártida: así obtienen energía del aire

Organismos activos a -20°C utilizan gases del aire para generar energía y sostener ecosistemas en condiciones extremas del continente antártico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación muestra cómo micróbios antárticos viven sin luz al usar gases del aire, con impacto en el clima y ecosistemas globales.
Investigación muestra cómo micróbios antárticos viven sin luz al usar gases del aire, con impacto en el clima y ecosistemas globales. (Liam Quinn/Wikimedia Commons)







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O Globo

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